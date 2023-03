Meldungsarchiv - 12.03.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Freiburg: Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Freiburg zuhause 2 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen. Hoffenheim ist damit Schlusslicht in der Tabelle. In der zweiten Liga gewann Regensburg in Kiel in 2:1 und kletterte damit in der Tabelle vom letzten Platz auf Rang 16. Hannover und Rostock trennten sich 1:1 und Karlsruhe besiegte den HSV 4:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2023 19:00 Uhr