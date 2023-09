Zweitligist Fürth unterliegt Hannover - Deutsche Basketballer WM-Gruppensieger

Fürth: In der zweiten Fußballbundesliga hat Greuther Fürth 1:3 gegen Hannover verloren. Die Franken liegen in der Tabelle damit auf Platz 13. Außerdem gewann der Hamburger SV 2:0 gegen Rostock und setze sich an die Tabellenspitze. Elversberg gewann in Osnabrück 1:0. Bei der Basketball-WM schließt Deutschland die Zwischenrunde als ungeschlagener Gruppensieger ab. Gegen Slowenien gewann die DBB-Auswahl 100:71.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 16:00 Uhr