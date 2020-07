Zweitliga-Relegation: Nürnberg setzt sich gegen Ingolstadt durch

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Für die Drittliga-Fußballer des FC Ingolstadt ist der Traum vom Aufstieg geplatzt. Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral gewann am Abend zwar das Relegations-Rückspiel gegen Nürnberg mit 3:1. Weil die Nürnberger aber das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hatten, bleiben die Franken in der zweiten Liga, Ingolstadt in der dritten. Die Entscheidung darüber fiel erst in der letzten Sekunde der Nachspielzeit, als die Gäste aus Nürnberg den Treffer zum 1:3 erzielten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 08:00 Uhr