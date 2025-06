Zweites Charterflugzeug mit Deutschen ist in Amman gestartet

Chartermaschine fliegt Deutsche aus: Das Auswärtige Amt bestätigte, dass ein weiteres Flugzeug in Jordanien gestartet ist. Es wird am Abend in Berlin erwartet, an Bord seien 174 Passagiere, die aus Israel ausgereist sind. Gestern hatte eine erste Maschine Bundesbürger und ihre Angehörigen nach Frankfurt am Main gebracht. Die Reise nach Jordanien müssen die Betreffenden selbst organisieren. Das Auswärtige Amt erklärte, man halte organisierte Konvois aus Sicherheitgründen für keine Option.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 17:15 Uhr