Zweiter Stresstest soll Deutschland vor Stromausfall bewahren

Berlin: Mit einem zweiten, verschärften Stresstest will die Bundesregierung das deutsche Stromnetz auf Zuverlässigkeit im Winter prüfen. Wirtschafts- und Energieminister Habeck sagte, es gehe darum, noch einmal zugespitzte Szenarien zu betrachten. Dazu zählten neben einem Leerlaufen der Gasspeicher auch extremere Preisanstiege für Energie und ein Ausfall französischer Atomkraftwerke. Der Test sei bei den Stromnetzbetreibern angeordnet, Ergebnisse würden in den nächsten Woche erwartet. Niedrige Pegelstände in Flüssen und Hitze zwingen Frankreich aktuell dazu, die Regeln für den Reaktorbetrieb zu ändern. Für die Rückleitung von Kühlwasser gelten strenge Temperaturgrenzen, die nun gelockert werden sollen. Beim Gaspreis geht die Bundesnetzagentur aktuell nicht mehr von einem starken Anstieg aus. Agenturchef Müller sagte, die Märkte hätten den Ausfall bei russischem Gas womöglich bereits eingepreist.

