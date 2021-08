Zweiter Streiktag bringt Bahn-Fahrgästen große Einschränkungen

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen wegen des Lokführerstreiks auch heute Zugausfälle und Verspätungen in Kauf nehmen. Im Fernverkehr fallen drei Viertel aller Züge aus, im Regionalverkehr fahren ungefähr halb so viele wie sonst. Weil es Probleme mit den Anschlüssen gibt, stranden viele Reisende an Bahnhöfen, in Bayern zum Beispiel in Augburg oder Würzburg. Der stündliche Flughafenexpress von Regensburg über Landshut zum Münchner Flughafen fällt nahezu komplett aus. Die Züge, die eingesetzt werden, sind meist voller als sonst. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, bittet die Bahn ihre Fahrgäste um größtmögliche Rücksichtnahme. Generell rät sie dazu, nach Möglichkeit auf Bahnfahrten zu verzichten. Der Streik endet morgen früh. Wie es dann weitergeht, entscheidet sich nach Angaben der Gewerkschaft der Lokführer nächste Woche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.08.2021 10:45 Uhr