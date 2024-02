Zweiter Prozess um rassistischen Brandanschlag in Saarloius beginnt

Koblenz: Am Oberlandesgericht Koblenz beginnt der zweite Prozess um den rassistischen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis im Jahr 1991. Ein 54-Jähriger ist wegen Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum Mordversuch in 20 Fällen angeklagt. Bei dem Brand starb der 27-jährige Ghanaer Samuel Yeboah. Zwei andere Hausbewohner sprangen aus einem Fenster und verletzten sich.

