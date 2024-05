Zweiter Prozess gegen Reichsbürger-Gruppierung um Prinz Reuß beginnt in Frankfurt

Frankfurt am Main: Am Oberlandesgericht beginnt am Vormittag der Hauptprozess gegen die mutmaßlichen Rädelsführer der Terrorgruppe um Heinrich Prinz Reuß. Der 72-Jährige muss sich gemeinsam mit acht weiteren Angeklagten wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Die Gruppe soll einen Angriff auf das Reichstagsgebäude in Berlin geplant haben. Unter ihnen ist auch die ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, Birgit Malsack-Winkemann. Der Prozess ist der zweite von drei Prozessen gegen die Reichsbürger-Gruppe. Ende April war Auftakt in Stuttgart, am 18. Juni startet ein weiteres Verfahren in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 06:00 Uhr