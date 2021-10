Zweiter Lavastrom auf La Palma erreicht bald das Meer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Nebel, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Teilen Südbayerns und Mittelfrankens klar, sonst oft bewölkt oder trüb. In der Nacht örtlich Nebel. Tiefstwerte sechs bis ein Grad. Morgen nach teils zähem Nebel freundlich. Am Dienstag in Alpennähe sonnige Abschnitte, ansonsten bewölkt und gelegentlich Regen. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Am Mittwoch wechselhaft und noch wärmer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 17:00 Uhr