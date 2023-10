Zweiter Hilfskonvoi stoppt an der Gaza-Grenze

Rafah: Offenbar gibt es bei den Hilfslieferungen für den Gazastreifen wieder Probleme. 17 weitere LKW aus Ägypten konnten den Grenzposten Rafah heute, anders als zunächst gemeldet, nicht passieren. Bis jetzt gebe es keinen Konvoi, sagte die Sprecherin des Palästinenserhilfswerks UNRWA, Touma. Berichten zufolge hat die Verzögerung mit Explosionen zu tun, die am Nachmittag in der Nähe des Grenzübergangs zu hören waren. Neben Medikamenten, Wasser und Essen wird in Gaza auch Treibstoff dringend gebraucht. Hilfsorganisationen befürchten, dass sich wegen der schlechten Bedingungen mehr und mehr Krankheiten verbreiten. Ein erster Konvoi mit 20 LKW hatte die von Israel abgeriegelte Region gestern erreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 20:00 Uhr