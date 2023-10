Zweiter Hilfskonvoi kommt im Gazastreifen an

Rafah: Im Gazastreifen ist am Abend ein zweiter Hilfskonvoi angekommen. Nach Angaben des UN-Hilfswerks gelangten 14 Lastwagen mit Wasser, Lebensmitteln und Arzneien über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in das abgeriegelte Gebiet. Laut den Vereinten Nationen bräuchte es allerdings täglich 100 LKW, um die Grundbedürfnisse der notleidenden Bevölkerung zu befriedigen. Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Biden und Israels Premier Netanjahu hätten in einem gemeinsamen Telefonat bekräftigt, dass es jetzt, so wörtlich, einen "kontinuierlichen Fluss" dieser Hilfe nach Gaza geben werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 01:00 Uhr