Zweiter Hilfskonvoi aus Ägypten erreicht Gazastreifen

Rafah: In der Nacht hat ein zweiter Hilfskonvoi aus 14 LKW die Grenze von Ägypten in den Gazastreifen passiert. Nach Angaben einer israelischen Behörde haben sie Wasser, Essen und medizinische Vorräte geladen. Das UN-Hilfswerk UNRWA bestätigte den Transport. Nötig, so hieß es, seien allerdings täglich 100 LKW, um die Grundbedürfnisse der Bewohner im Gazastreifen zu befriedigen. Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington soll es nun einen - Zitat - "kontinuierlichen Fluss dieser wichtigen Hilfe" geben. Das hätten US-Präsident Biden und der israelische Ministerpräsident Netanjahu in einem Telefonat bekräftigt. Nach Ansicht des Nahost-Experten der Friedrich-Ebert-Stiftung, Schneider, kommen die USA auch als Vermittler im Nahen Osten in Frage. Im BR24 Thema des Tages sagte er, man müsse hoffen, dass die USA ruhig Blut bewahren, Israel davon abhalten, unüberlegt zu reagieren und gleichzeitig den anderen Kräften in der Region vermitteln, dass sich ein Krieg für niemanden lohne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 10:45 Uhr