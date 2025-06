Zweiter Charterflug aus Amman mit 174 Deutschen ist in Berlin gelandet

Zweite Chartermaschine aus Jordanien ist in Berlin gelandet: An Bord waren 174 Deutsche mit ihren Familienmitgliedern, die in Israel festsassen. Gestern war eine erste Gruppe in Frankfurt gelandet. Damit konnten bisher 345 Bundesbürger die Region verlassen. Den nächsten Flug plant das Auswärtige Amt für Samstag.

