Zweite Runde der Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und der Hamas beginnt

Washington: In der US-Hauptstadt beginnen heute die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas über die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen. Israels Regierungschef Netanjahu berät hierzu mit dem US-Nahost-Gesandten Witkoff. Danach wird Witkoff mit Vertretern der Vermittler Katar und Ägypten sprechen. Unmittelbar vor dem Amtsantritt von US-Präsident Trump hatten Israel und die Hamas ein Waffenruhe-Abkommen geschlossen. Auch Trump und Witkoff waren an der Vermittlung beteiligt. Die erste sechswöchige Phase des Abkommens sieht den Austausch von 33 israelischen Geiseln gegen hunderte palästinensische Häftlinge vor. In der zweiten Phase des Abkommens sollen alle übrigen Geiseln an Israel übergeben und ein definitives Ende des Gaza-Kriegs erreicht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 04:00 Uhr