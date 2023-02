Zweite Runde der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst beginnt

Nachrichtenarchiv - 22.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Am Mittag beginnt die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Derweil fordert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Konsequenzen aus den Warnstreiks, die in den letzten Wochen die großen deutschen Flughäfen lahmgelegt haben. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, es müsse per Gesetz festgelegt werden, dass solche Arbeitskämpfe Ausnahmen bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 09:00 Uhr