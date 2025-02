Zweite Runde der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst beginnt

Potsdam: Die Gewerkschaften, der Bund und die kommunalen Arbeitgeber setzen heute ihre Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst fort. Die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund fordern acht Prozent mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 350 Euro im Monat, und drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeberseite hat das als unbezahlbar zurückgewiesen. Ein eigenes Angebot liegt aber bisher nicht vor. Die Verhandlungen betreffen rund 2,5 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen - darunter etwa Erzieherinnen, Krankenpfleger und Feuerwehrleute. In den vergangenen Tagen hatten sie vielerorts bereits für ihre Anliegen gestreikt. Für heute hat Verdi in Brandenburg zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

