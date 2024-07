Zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich steht an

Paris: In Frankreich steht heute die zweite und entscheidende Runde der Parlamentswahl an. Die Wählerinnen und Wähler stimmen dabei über die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung ab. Mit Spannung wird das Abschneiden des Rassemblement National erwartet - er liegt nach der ersten Wahlrunde in Führung. Laut letzten Umfragen dürften die Rechtspopulisten gemeinsam mit ihren Verbündeten die absolute Mehrheit verfehlen. Hunderte Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Links-Bündnis und dem Mitte-Lager von Präsident Macron hatten ihre Kandidatur für die Stichwahl zurückgezogen. Damit wollte man Stimmen bündeln, um zu verhindern, dass rechtsnationale Kandidaten die betroffenen Wahlkreise gewinnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 06:00 Uhr