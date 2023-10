Zweite Phase des Gaza-Kriegs hat laut Israels Premier Netanjahu begonnen

Tel Aviv: Mit der Ausweitung der Bodeneinsätze des israelischen Militärs im Gazastreifen hat nach Angaben von Premier Netanjahu die zweite Phase des Krieges gegen die radikal-islamische Hamas begonnen. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten sowie die Herrschaft der Terrororganisation zu zerstören, sagte er vor Journalisten. Gleichzeitig wolle man aber jede Option nutzen, um die verschleppten Geiseln zu befreien und sicher nach Hause zu bringen. Über 220 Menschen sollen sich nach wie vor in der Gewalt der Miliz befinden. Netanjahu schwor sein Volk zudem auf einen langen und schwierigen Krieg im Gazastreifen ein. Armeeangaben zufolge, waren in der Nacht zum Samstag israelische Truppen in den Norden des Küstenstreifens vorgedrungen. Die Bodentruppen sind demnach immer noch vor Ort. An dem Einsatz nehmen Infanterie, Panzereinheiten, Artillerie und Pioniere teil. Laut Militär sollen besonders unterirdische Stellungen und terroristische Infrastruktur angegriffen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 22:15 Uhr