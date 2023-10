Zweite Liga: Nürnberg schlägt Hertha BSC mit 3 zu 1

Zum Fußball: In der Zweiten Liga hat Nürnberg gegen Hertha BSC 3:1 gewonnen. Der Club zieht damit in der Tabelle an den Berlinern vorbei und liegt nun auf Platz neun. Schalke kassierte in Karlsruhe eine 0:3-Niederlage und bleibt damit auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Kiel gewann in Rostock mit 3:1 und verbessert sich auf Platz drei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 15:30 Uhr