Zweite Liga: Darmstadt rückt auf Platz zwei, Aue steigt ab

Ukraine und Russland melden Evakuierungen aus dem Stahlwerk von Mariupol

Mariupol: Aus dem belagerten Stahlwerk der Stadt am Asowschen Meer sind einige Zivilisten evakuiert worden. Russland spricht von 25, die Ukraine von 20 Menschen, die die unterirdischen Anlagen des Werkes verlassen konnten. Nach ukrainischen Angaben war die Evakuierung bereits in den Morgenstunden geplant. Weil aber auch während der vereinbarten Waffenruhe noch geschossen wurde, kamen die Menschen erst zwölf Stunden später an ihrem Bestimmungsort an. In dem Werk sollen sich noch immer tausende Menschen aufhalten - sowohl Zivilisten als auch ukrainische Soldaten. Den Rest der Stadt hat Russland nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Gut 500 Kilometer westlich wurde der Flughafen der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer mit Raketen beschossen. Dabei soll die Landebahn zerstört worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2022 23:00 Uhr