Zweite Fliegerbombe in Amberg ist entschärft

Amberg: In der oberpfälzischen Stadt ist auch eine zweite Fliegerbombe entschärft worden. Nach BR-Informationen erwies sich der Einsatz als kompliziert. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg versank immer wieder in der völlig durchnässten Erde. Am Nachmittag gab der Kampfmittelräumdienst dann Entwarnung. Alle Sperrungen sind aufgehoben. Facharbeiter hatten die beiden Fliegerbomben gestern am stillgelegten Rangierbahnhof Luitpoldhütte in Amberg entdeckt. Rund 500 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Sie kamen über Nacht in einer Turnhalle oder bei Verwandten unter. Auch eine Gießerei stellte den Betrieb ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 23:00 Uhr