Zweite Bundeswehrmaschine mit verletzten Soldaten aus Mali landet in Deutschland

Stuttgart: Das zweite Flugzeug mit Bundeswehrsoldaten, die bei einem Selbstmordattentat in Mali verletzt worden waren, ist zurück in Deutschland. Der Airbus A310 landete in der Nacht in Stuttgart. Von da werden die verwundeten Soldaten ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gebracht. Damit sind alle zwölf bei dem Anschlag verletzten deutschen Blauhelmsoldaten zurück in Deutschland. Ein Selbstmordattentäter hatte vorgestern nordöstlich der Stadt Gao eine Patrouille mit einer Autobombe angegriffen. Dabei wurden 13 Blauhelm-Soldaten verletzt - die zwölf Deutschen und ein Belgier. Sie sind Teil eines Kontongents des Blauhelm-Einsatzes Minusma. Deutschland beteiligt sich mit bis zu 17-Hundert Bundeswehrsoldaten an Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen der EU und der UN in Mali.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2021 02:00 Uhr