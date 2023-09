Zweite Bundesliga: Düsseldorf nach Sieg Tabellenführer

Düsseldorf: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf vorerst die Tabellenspitze erobert - mit einem 3:1 gegen den Karlsruher SC. Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli trennten sich 1:1. Nürnberg tritt morgen abend in Kaiserslautern an, Fürth spielt am Sonntag gegen Hannover. In der ersten Bundesliga hat Borussia Dortmund gerade die Aufsteiger aus Heidenheim zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 21:00 Uhr