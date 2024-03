Zweitägiger Warnstreik bei Postbank-Filialen und Callcentern

Frankfurt am Main: Postbank-Kunden könnten morgen und übermorgen vor geschlossenen Schaltern stehen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat zu einem zweitägigen Streik in den Filialen und Callcentern der Deutsche-Bank-Tochter aufgerufen. Sie will damit den Druck im Tarifstreit erhöhen. In den Verhandlungen fordert Verdi für die bundesweit 12.000 Beschäftigten Gehaltserhöhungen um 15,5 Prozent, mindestens aber 600 Euro im Monat. Außerdem höhere Ausbildungsvergütungen. Darauf ist die Deutsche Bank bisher nicht eingegangen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. März.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2024 14:00 Uhr