Zweimal Gold für Deutschland am Abschlussabend der European Championships

FC Bayern startet so gut in Saison wie kein Verein zuvor

Bochum: Nach drei Spieltagen in der Bundesliga steht der FC Bayern so gut da wie zu diesem Zeitpunkt noch kein Verein zuvor. Die Münchner krönten ihren Saisonstart am frühen Abend mit einem 7:0-Sieg in Bochum. Sie haben nun 9 Punkte aus drei Spielen und ein Torverhältnis von 15 zu 1. Die als Bayern-Verfolger gehandelten Mannschaften aus Dortmund, Leipzig, Leverkusen hatten ihre Spiele gestern allesamt verloren. Die weiteren Ergebnisse des heutigen Nachmittags: In der ersten Liga trennten sich Frankfurt und Köln 1:1. In der zweiten Liga verlor Greuther Fürth gegen Kaiserslautern mit 1:3 Rostock schlug St. Pauli mit 2:0. Heidenheim und Bielefeld trennten sich 1:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2022 20:30 Uhr