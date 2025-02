Zweijähriges Kind stribt nach Anschlag von München

München: Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München ist ein zweijähriges Kind seinen schweren Verletzungen erlegen. Das hat das Landeskriminalamt am frühen Abend mitgeteilt. Kurz bevor die Meldung bekannt geworden ist, hatte Kanzler Scholz den Anschlagsort besucht. Scholz sagte, wer so etwas mache, müsse mit den härtesten Strafen rechnen. Der Kanzler sprach außerdem mit Einsatzkräften, die vorgestern den knapp 40 Verletzten zu Hilfe geeilt waren, und bedankte sich bei ihnen. Gestern hatte ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen angeordnet. Er war unweit des Münchner Hauptbahnhofs mit einem Auto in den Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren. Weil die Ermittler von einem islamistischen Motiv ausgehen, hat mittlerweile der Generalbundesanwalt das Verfahren an sich gezogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 18:30 Uhr