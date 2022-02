Zweifel an russischem Truppenabzug von der ukrainischen Grenze wachsen

Nachrichtenarchiv - 17.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Für den angeblichen Abzug russischer Soldaten von der ukrainischen Grenze fehlen aus westlicher Sicht nach wie vor Belege. Der britische Verteidigungsminister Wallace erklärte vielmehr, dass in den letzten zwei Tagen bis zu 7000 zusätzliche Soldaten in die Gegend geschickt wurden. US-Verteidigungsminister Austin sprach von weiteren Anzeichen für eine Invasion der Ukraine. Nach seinen Worten wurden die Blutkonserven für die russischen Soldaten aufgestockt und die Truppen noch näher an die Grenze gerückt. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte, bisher gebe es aus Moskau nur Worte, aber keine Taten. Russland hatte vorgestern den Abzug eines Teils seiner Truppen von der ukrainischen Grenze angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 15:00 Uhr