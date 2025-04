Zweifel an Qualität deutscher Waffen für Ukraine

Deutsche Waffen für die Ukraine sind wohl nicht voll einsetzbar: Wie aus einem Papier der Bundeswehr hervorgeht, über das NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, soll es bei sechs von acht Waffensystemen Probleme geben. So habe zum Beispiel die Panzerhaubitze 2001 eine hohe technische Anfälligkeit. Die Mängel seien so massiv, dass die Kriegstauglichkeit teils in Frage gestellt werde, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2025 17:45 Uhr