Zwei weitere Getreidefrachter können Ukraine verlassen

Nachrichtenarchiv - 08.08.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Zwei weitere Getreideschiffe sind aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen ausgelaufen. Nach Angaben der türkischen Regierung sind die Frachter nun auf dem Weg nach Istanbul, wo sie vor ihrer Weiterfahrt inspiziert werden. Das eine Schiff soll rund 11.000 Tonnen Sojabohnen nach Italien liefern, das andere fast 50.000 Tonnen Mais in die Türkei. Nach der monatelangen Blockade durch Russland war vor einer Woche der erste Getreidefrachter in See gestochen. Auf die Kämpfe in der Ukraine haben die Lieferungen keinen Einfluss: Landesweit gab es am Abend Luftalarm, aus mehreren Regionen wurden Explosionen gemeldet, in Donezk gibt es weiter schwere Gefechte und auch die Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja bleibt angespannt. Nach ukrainischen Angaben wurde es gestern erneut beschossen.

