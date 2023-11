Zwei weitere Geiseln im Gazastreifen kommen frei

Gaza-Stadt: Die israelische Armee meldet die Freilassung zweier weiterer Geiseln. Den Angaben zufolge wurden sie im Gazastreifen dem Roten Kreuz übergeben und sind nun auf dem Weg nach Israel. Wie es weiter hieß, sollen in den nächsten Stunden weitere Geiseln an das Rote Kreuz übergeben werden. Unklar ist noch, wie viele. Die in dem Konflikt vermittelnden Länder Katar und Ägypten arbeiten zudem auf eine weitere Verlängerung der Feuerpause um zwei Tage hin. Das sagte der Leiter des ägyptischen Staatsinformationsdiensts. Die Feuerpause wurde heute kurz vor dem Auslaufen um einen Tag verlängert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 17:00 Uhr