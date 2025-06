Zwei Wanderer sterben bei Garmisch-Partenkirchen

Grainau: Bei Touren in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen sind an einem Tag zwei Wanderer ums Leben gekommen. Ein 28-Jähriger stürzte bei Grainau mehrere hundert Meter in die Tiefe. Die Polizei vermutet, dass er an einer Querung abgerutscht ist. Eine Wandergruppe fand ihn, für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Ein 62-Jähriger brach bei seiner Wanderung plötzlich zusammen. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 07:00 Uhr