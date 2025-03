Zwei Verletzte nach Lawinenabgang in den Dolomiten

Rom: Nach einem Lawinenabgang in den Dolomiten sind drei verschüttete Skifahrer lebend aus den Schneemassen befreit worden. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Zwei Verschüttete wurden schwer verletzt, einer von ihnen befindet sich in kritischem Zustand. Ein vierter Skifahrer blieb unversehrt und konnte die Retter alarmieren. Das Unglück ereignete sich demzufolge auf etwa 2.300 Metern Höhe in der Nähe des Wintersportzentrums Cortina d'Ampezzo.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 18:00 Uhr