Zwei Verletzte bei Großbrand in niederbayerischer Westerstadt "Pullman City"

Eging am See: In der Westernstadt "Pullman City" im Landkreis Passau hat ein Großbrand nach ersten Schätzungen einen Millionenschaden verursacht. Nach den Worten einer Polizeisprecherin wurde ein Freizeitpark-Mitarbeiter bei einem Löschversuch leicht an der Schulter verletzt, ein Feuerwehrmann am Bein. Nachdem das Feuer gegen sechs Uhr morgens entdeckt wurde, konnten sich etwa 180 Übernachtungsgäste und 20 Mitarbeiter in Sicherheit bringen. Im Anschluss kämpften Einsatzkräfte stundenlang gegen die Flammen in der sogenannten "Main Street", in der mehrere Gebäude in Holzbauweise wie ein Steakhouse, ein Saloon und die Music Hall stehen. Bei Tageslicht standen teils nur noch Gerippe der Häuser, aus den Trümmern quoll dichter Rauch. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei Passau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 15:30 Uhr