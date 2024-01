Zwei Verletzte bei Großbrand in niederbayerischer Westerstadt "Pullman City"

Eging am See: Nach dem Ausbruch eines Großbrandes in der Westernstadt "Pullman City" im Landkreis Passau ist das Feuer inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern derzeit aber noch an. Zwei Menschen wurden verletzt. Zur Brandursache, so die Polizei, gebe es noch keine Erkenntnisse. Fest steht aber inzwischen, dass durch den Brand ein Drittel der Gebäude der sogenannten "Main Street" zerstört wurde - darunter auch die Music Hall, in der gestern noch ein Rockkonzert stattgefunden hatte. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers am frühen Morgen befanden sich nach offiziellen Angaben rund 180 Hotelgäste und 20 Mitarbeiter auf dem Gelände. Sie alle konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Die Geschäftsführung der Westernstadt "Pullman City" hofft, den Betrieb bald wieder aufnehmen zu können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 13:00 Uhr