Zwei Verletzte bei Großbrand in niederbayerischer Westerstadt "Pullman City"

Eging am See: Bei einem Großbrand in der Westernstadt "Pullman City" im Landkreis Passau sind nach bisherigen Erkenntnissen zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Mitarbeiter des Freizeitparks habe sich bei einem Löschversuch an der Schulter verletzt, ein Feuerwehrmann am Bein, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, die Löscharbeiten laufen aber noch. Mitarbeiter hatten das Feuer gegen sechs Uhr entdeckt. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs seien etwa 180 Übernachtungsgäste und 20 Mitarbeiter auf dem Areal gewesen - sie alle konnten sich in Sicherheit bringen. Das Polizeipräsidium Niederbayern rechnet damit, dass ein großer Teil der in Brand geratenen Holzgebäude nicht zu retten sein wird. Der Sachschaden dürfte im Millionenbereich liegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 12:00 Uhr