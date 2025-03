Zwei Verdächtige nach Serie von Brandstiftungen in Bayern ermittelt

Verdächtige sitzen nach Brandanschlägen in München in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten wird untersucht, ob die zwei Männer für eine Serie von Anschlägen auf Funkmasten, Bahnanlagen und andere Infrastruktur-Einrichtungen verantwortlich sind - und auch für das Feuer auf dem Gelände der Münchner Polizeihundestaffel Ende Januar. Dabei waren 23 Polizeiautos in Flammen aufgegangen.

