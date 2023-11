Zwei Verdächtige nach Serie von Bombendrohungen ermittelt

Stuttgart: Nach einer bundesweiten Serie von Bombendrohungen sind zwei Verdächtige ermittelt worden. Einem 19jährigen aus Baden-Württemberg und einem 30jährigen aus Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, mehr als 30 Drohmails unter anderem an Schulen und Behörden verschickt zu haben. Darin sollen sie sich als Gegner oder Mitglieder der Hamas oder des IS ausgegeben haben. Ziel sei es gewesen, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart, aufwendige Polizeieinsätze auszulösen und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stören. Möglicherweise sind die beiden Teil einer Gruppe. Insgesamt waren bundesweit nämlich mehr als 250 solcher Bombendrohungen erfasst worden. Bereits am Freitag konnten die Ermittler bei Durchsuchungen zahlreiche Beweismittel sicherstellen. Verhaftungen gab es noch nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 13:00 Uhr