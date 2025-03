Zwei unbeteiligte Frauen sterben bei mutmaßlichem Autorennen in Ludwigsburg

Ludwigsburg: Die Polizei in Ludwigsburg meldet einen schweren Verkehrsunfall, der offenbar auf ein illegales Autorennen zurückzuführen ist. Zwei unbeteiligte Frauen kamen ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen fuhren zwei Fahrzeuge wohl mit hoher Geschwindigkeit in Richtung einer Autobahnanschlussstelle. Als das Auto der beiden Frauen eine Tankstelle verließ, kam es zum Zusammenprall mit einem der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto der Frauen von der Fahrbahn geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Laut Polizei starben die beiden noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Unfallwagens konnte festgenommen werden. Der zweite Fahrer sei flüchtig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2025 01:00 Uhr