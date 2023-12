Zwei ukrainische Überläufer sterben bei Attentaten

Moskau: Auf zwei Kreml-treue Politiker aus der Ukraine sind tödliche Anschläge verübt worden. In Kiew berichteten Medien, dass die ukrainischen Geheimdienste für die Attentate verantwortlich seien. In einem Hotel bei Moskau wurde demnach ein prominenter Vertreter des früheren prorussischen Lagers erschossen. Er war nach der russischen Invasion übergelaufen. In der von Russland besetzten ukrainischen Stadt Luhansk wurde ein weiterer prorussischer früherer Politiker durch eine Bombe in seinem Auto getötet. Seit Kriegsbeginn sind mehrere hochrangige Politiker getötet worden, die sich auf die Seite Russlands geschlagen haben.

