Zwei Tote und zwei Verletzte bei Attentat gegen US-Politiker

Brooklyn Park: Im US-Bundesstaat Minnesota läuft nach den tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann eine Großfahndung. Wie Gouverneur Walz mitteilte, wurden die frühere Parlamentspräsidentin von Minnesota, Hortman, und ihr Ehemann in ihrem Haus in Brooklyn Park erschossen. Walz sprach von einer mutmaßlich politisch motivierten Tat. Bei einer weiteren Attacke in Champlin wurden ihr Parteikollege Hoffman und seine Ehefrau niedergeschossen und schwer verletzt. Der Verdächtige ist auf der Flucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 21:00 Uhr