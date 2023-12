Zwei Tote nach schwerem Lkw-Unfall in Passauer Innenstadt

Passau: Ein schwerer Lkw-Unfall erschüttert die Stadt in Niederbayern. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine Frau getötet. Vor kurzem wurde bekannt, dass auch die 11-jährige Tochter ihren Verletzungen erlag. Der neunjährige Sohn der Frau wurde ebenfalls schwer verletzt, genauso wie ein weiterer Passant. Sie alle waren am Vormittag in der Bahnhofsstraße unterwegs gewesen, als sie von einem Lastwagen erfasst wurden. Dessen Fahrer wollte während einer Liefertour an einem parkenden Bus vorbei, fuhr über den Gehweg und kam schließlich an einer Mauer zum Stehen. Der Lkw-Fahrer selbst wurde auch verletzt. Der Innenstadtbereich wurde zeitweise weiträumig abgesperrt. Inzwischen ist der Lastwagen abgeschleppt und die Sperrungen sind aufgehoben. Nun müssen Gutachter klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte und vor allem warum der Lkw-Fahrer die Fußgänger übersehen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 16:00 Uhr