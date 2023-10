Zwei Tote nach Schüssen in Brüssel - Höchste Terrorwarnstufe ausgerufen

Brüssel: In der belgischen Hauptstadt hat ein Unbekannter am Abend zwei Menschen erschossen. Die Polizei in Brüssel geht von einem Terrorakt aus. Den Angaben zufolge war ein bewaffneter Mann im Bezirk Molenbeek von einem Roller abgestiegen und hatte mehrere Schüsse abgegeben. Nach Angaben von Premierminister de Croo handelt es sich bei den Opfern um Schweden. Unbestätigten Berichten zufolge sollen sie Trikots der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft getragen haben, die am Abend gegen Belgien antrat. Das EM-Qualifikationsspiel wurde in der Halbzeitpause abgebrochen. Die Behörden riefen für Brüssel die höchste Terrorwarnstufe aus. Die Sicherheitskräfte suchen nach dem Täter. Der Hintergrund ist bislang unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 23:45 Uhr