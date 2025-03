Zwei Tote nach Amokfahrt in Mannheimer Fußgängerzone

Behörden nennen Details zum Fall Mannheim: Die Ermittler gehen davon aus, dass es bei dem mutmaßlichen Täter konkrete Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung gibt. Das teilte der zuständige Staatsanwalt am Abend auf einer Pressekonferenz mit. Ein politisches Motiv wird demnach ausgeschlossen. Der Mann - ein 40-jähriger Deutscher - soll ein bereits einige Vorstrafen gehabt haben - unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer. Bundesinnenministerin Faeser drückte den Opfern und ihren Familien ihr Mitgefühl aus. Am Mittag war der Mann mit hoher Geschwindigkeit mit einem Auto in eine Fußgängerzone gerast. Zwei Menschen starben, 10 weitere Menschen wurden verletzt.

