Zwei Tote nach Amokfahrt in Mannheim

Autofahrer rast in Menschenmenge: In der Mannheimer Innenstadt sind dabei nach Angaben von Baden-Württembergs Innenminister Strobl zwei Menschen getötet worden. Mehrere Menschen liegen schwer verletzt im Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen - laut den Behörden handelt es sich um einen 40-jährigen deutschen Staatsbürger aus Rheinland-Pfalz. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Nach ihrer ersten Einschätzung liegt kein islamistisches Motiv vor, wie der SWR aus Polizeikreisen erfuhr. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 12 Uhr in der Fußgängerzone.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2025 16:45 Uhr