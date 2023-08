Zwei Tote in den Berchtesgadener Alpen

Ramsau: In den Berchtesgadener Alpen ist eine Frau aus Österreich ums Leben gekommen. Laut Polizei war die 29-Jährige mit einer Freundin am Hochkalter unterwegs und stürzte durch einen Fehltritt im steilen Gelände rund 300 Meter in die Tiefe. Helfer flogen mit dem Rettungshubschrauber in das Einsatzgebiet, konnten die junge Frau aber nur noch tot bergen. Einen weiteren Einsatz hatte die Bergwacht Reichenhall, als eine 49-Jährige auf der Reiter Alpe reanimiert werden musste. Die Touristin aus Tschechien konnte nicht gerettet werden, sie starb offenbar eines natürlichen Todes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 20:15 Uhr