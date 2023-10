Zwei Tote bei Schusswaffenangriff in Brüssel

Brüssel: Bei einem Angriff mit einer Schusswaffe in der belgischen Hauptstadt sind zwei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelt es sich um schwedische Staatsbürger. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Regierung ein Tunesier, der sich illegal in Belgien aufgehalten habe. Im Internet bekannte sich der Mann zu der Tat. Er gab an, vom Islamischen Staat inspiriert worden zu sein und die Schweden aufgrund ihrer Nationalität getötet zu haben. In Schweden waren mehrfach öffentlich Ausgaben des Korans verbrannt beziehungsweise beschädigt worden. In Brüssel wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Der mutmaßliche Täter ist weiter auf der Flucht. Die Tat ereignete sich unmittelbar vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden. Das Spiel wurde in der Halbzeitpause abgebrochen. Die Fußballfans konnten das Stadion erst gegen Mitternacht verlassen.

