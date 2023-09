Zwei Tote bei Schießerei in Rotterdam

Rotterdam: Bei einer Schießerei in der niederländischen Hafenstadt sind laut Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Die näheren Umstände sind noch unklar. Bisher bekannt ist, dass die Schießerei offenbar in einem Wohnhaus begonnen hatte. Danach soll ein Mann in Militärkleidung in einem Hörsaal des Rotterdamer Universitätskrankenhauses um sich geschossen haben. An beiden Orten brach Feuer aus. Videos vom Tatort am Krankenhaus zeigten, wie schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung in die Klinik eindringen. Menschen verließen das Gebäude, manche mit erhobenen Händen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen verdächtigen 32jährigen fest und stellte eine Waffe sicher.

