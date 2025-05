Zwei Tote bei Flugzeugabsturz im Rheinland

Im Landkreis Neuss in Nordrhein-Westfalen ist ein Kleinflugzeug auf ein Wohnhaus gestürzt. Dabei kamen laut Polizei in der Stadt Korschenbroich zwei Menschen ums Leben. Ein Opfer sei wahrscheinlich die Pilotin. Durch den Absturz am Mittag geriet das Haus in Brand und wurde schwer beschädigt. Mehr ist im Moment noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 31.05.2025 14:00 Uhr