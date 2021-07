In Schwaben sterben zwei Menschen beim Brand eines Hauses

Haiti bittet um Entsendung von US-Truppen

Port-au-Prince: Angesichts der instabilen politischen Lage in Haiti hat die dortige Übergangsregierung die USA um die Entsendung von Truppen gebeten. Das bestätigte der amtierende Ministerpräsident Joseph. Man brauche Unterstützung, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und das Land zu stabilisieren, sagte Joseph in einem Interview. Die USA haben bisher nur angekündigt, mit Polizeikräften bei den Ermittlungen zum Mord an Präsident Moise zu helfen. Moise war in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz von Unbekannten erschossen worden. Schon vor der Tat herrschten in Haiti Bandengewalt und Armut.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 12:00 Uhr