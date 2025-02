Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichthubschrauber bei Greding

Greding: Beim Absturz eines Ultraleichthubschraubers in Mittelfranken sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben handelt es sich um zwei Männer im Alter von 50 und 76 Jahren. Warum ihr Hubschrauber bei Greding in einen Wald stürzte, ist noch unklar. Gestartet war er nach ersten Ermittlungen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

